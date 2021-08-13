Более 130 пешеходных переходов в Ласнамяэ станут безопаснее благодаря новому специальному освещению

”В последнее время все больше внимания уделяется безопасности пешеходного движения и в особенности тем местам, где пешеходные дорожки пересекаются с проезжей частью. Очень важно, чтобы в таких местах пешеходные переходы были освещены более ярко, чем окружающие улицы. Это будет способствовать тому, что внимание автомобилиста и пешехода будет сосредоточено на самом переходе и повысит видимость пешехода”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.