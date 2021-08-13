Более 130 пешеходных переходов в Ласнамяэ станут безопаснее благодаря новому специальному освещению
”В последнее время все больше внимания уделяется безопасности пешеходного движения и в особенности тем местам, где пешеходные дорожки пересекаются с проезжей частью. Очень важно, чтобы в таких местах пешеходные переходы были освещены более ярко, чем окружающие улицы. Это будет способствовать тому, что внимание автомобилиста и пешехода будет сосредоточено на самом переходе и повысит видимость пешехода”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Этим летом и в течение осени в Ласнамяэ будет обновлено освещение в общей сложности на 136 пешеходных переходах. Новое освещение появится на переходах на улицах Кивила, Кярбери, Юмера, Синимяэ, Паэкааре, Махтра, Раадику, Осмуссааре теэ и Уссимяэ теэ, а также на Нарвском шоссе.
На некоторых переходах новое освещение уже остановлено, а в некоторых местах будет готово в течение осени. Работы выполняет Elero AS.