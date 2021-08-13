Ласнамяэ
13.08.2021, 16:20

Более 130 пешеходных переходов в Ласнамяэ станут безопаснее благодаря новому специальному освещению

 
Фото: пресс-служба управы Ласнамяэ
В этом году проходят масштабные работы по обновлению уличного освещения, в ходе которых в Ласнамяэ будет обновлено освещение на 136 пешеходных переходах, что значительно повысит их безопасность. На части переходов уже установлено новое освещение.

”В последнее время все больше внимания уделяется безопасности пешеходного движения и в особенности тем местам, где пешеходные дорожки пересекаются с проезжей частью. Очень важно, чтобы в таких местах пешеходные переходы были освещены более ярко, чем окружающие улицы. Это будет способствовать тому, что внимание автомобилиста и пешехода будет сосредоточено на самом переходе и повысит видимость пешехода”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Этим летом и в течение осени в Ласнамяэ будет обновлено освещение в общей сложности на 136 пешеходных переходах. Новое освещение появится на переходах на улицах Кивила, Кярбери, Юмера, Синимяэ, Паэкааре, Махтра, Раадику, Осмуссааре теэ и Уссимяэ теэ, а также на Нарвском шоссе.

На некоторых переходах новое освещение уже остановлено, а в некоторых местах будет готово в течение осени. Работы выполняет Elero AS.

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