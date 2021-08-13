Высота волн в западной части Балтийского моря увеличивается на 5 мм в год

Климат меняется. Лето становится жарким как в Средиземноморье. Любимые наши курорты в южной Европе горят в ужасающих пожарах. Шторма и наводнения происходят все чаще и чаще. В Северной Атлантике ветра усиливаются с каждым годом, что приводит к более высоким и опасным волнам, которые угрожают судоходству и разрушают береговую линию. А что происходит в нашем Балтийском море, как влияют на него глобальные изменения?

До сих пор было не совсем понятно что происходит с высотой морских волн на Балтике. Потому что наблюдения проводились только в нескольких прибрежных местах. Наблюдения около литовского берега показывали рост высоты волн, тогда как рядом с Сааремаа наблюдалось уменьшение. Картина прояснилась когда новая статья ”Эффект глобальной атмосферной циркуляции на волновой климат в Балтийском море” была опубликована в престижном журнале ”Динамика Климата”, в которой авторы из Таллиннского Технологического Университета проанализировали новые данные с девяти спутников измеряющих высоту волн над всем Балтийским морем за последние несколько десятилетий.

Высота волн увеличивается в западной части Балтийского моря со скоростью 5 миллиметров в год. Это вызвано увеличением влияния сильных западных ветров из Северной Атлантики и северо-западных из Скандинавии. Также прояснилось, что это влияние непостоянно. Скандинавский климат оказывал большое влияние на волны в Балтийском море в 2000 — 2009 годах, а после 2009 года доминирует влияние северо-атлантического климата. Увеличение высоты волн ускорит разрушение береговой линии и может привести к более частым наводнениям в прибрежных районах.

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