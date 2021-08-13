Движение в Таллинне на Кадака теэ будет ограничено до конца августа



Маршрут автобуса № 9 в направлении Прийсле в первой половине дня не изменится, а в направлении Кадака автобус будет следовать по маршруту Кадака теэ, Эхитаяте теэ, Вильде теэ и Акадеэмия теэ. Остановка ”Аутобуссикоондис” временно переместится на Эхитаяте теэ. Дополнительные остановки: ”Кая” и ”Акадеэмия теэ”.

Маршрут автобуса № 9 в направлении Прийсле во второй половине дня: Акадеэмия теэ, Вильде теэ, Эхитаяте теэ, Кадака теэ. В направлении Кадака маршрут не изменится. Остановка ”Кадака” будет временно размещена на Акадеэмия теэ. Дополнительные остановки: ”Акадеэмия теэ” и ”Кая”.

Автобус № 13 в направлении Сели будет следовать по Ыйсмяэ теэ и Эхитаяте теэ, минуя Ярвеотса теэ, Акадеэмия теэ и Кадака теэ. В направлении Вяйке-Ыйсмяэ автобус будет следовать по Эхитаяте теэ и Ыйсмяэ теэ, минуя Кадака теэ, Акадеэмия теэ и Ярвеотса теэ.

В направлении Сели будет дополнительная остановка ”Мейстри”, не будет остановок ”Пёэрисе” и ”Кадака”. В направлении Вяйке-Ыйсмяэ остановка ”Аутобуссикоондис” временно переместится на Эхитаяте теэ. Дополнительная остановка — ”Мейстри”, не будет остановок ”Кадака” и ”Пёэрисе”.

На ремонтируемом отрезке будет построена проезжая часть с полосами движения шириной 3,5 метра и отделенными полосами для левого поворота, покрытая асфальтобетонным покрытием и огороженная бордюрными камнями. На перекрестке Кадака теэ и Пильве теэ появится светофор. На стороне дороги с четными номерами домов будет построена пешеходно-велосипедная дорожка шириной 3,5 метра с асфальтобетонным покрытием. На стороне дороги с нечетной нумерацией посреди имеющегося высокого озеленения появится тротуар шириной 2,2 метра с асфальтобетонным покрытием. На участке будет установлено светодиодное уличное освещение, а пешеходные переходы будут оснащены особой подсветкой, островками безопасности и тактильной тротуарной плиткой для слабовидящих.