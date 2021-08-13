ВЗРЫВ В ТАРТУ | Предполагаемый виновник взрыва уже давно был известен полиции(11)
Участники пресс-конференции сообщили, что речь шла об утечке газа, поэтому поэтому спасатели не стали открывать входную дверь, а проникли в квартиру через окно.
После этого произошел взрыв. Точные обстоятельства еще не установлены, так как все спасатели, находившиеся на месте, получили травмы и были госпитализированы.
Близкие пострадавших, оказавшихся в больнице, получили из медицинского учреждения уведомления.
Подобных случаев в стране происходит за год около 500. Вчерашний стоит, конечно, особняком.
Валло Коппель. К разрешению ситуации была привлечена и полиция, так как, согласно имевшейся информации, находившийся в квартире мужчина был пьян, и в этой потенциально опасной ситуации нужно было заниматься и газом, и лицом в нетрезвом состоянии. А поведение пьяного человека непредсказуемо.
Ситуация усугублялась буквально с каждой минутой. Взрыв произошел спустя пару минут после прибытия на место полиции.
На вызов реагировали молодые полицейские: один из них приступил к службе в полиции летом прошлого года, другой - в июне этого года. Они обладали всеми необходимыми умениями и навыками, но у них не было жизненного опыта
Вероника Рейнхард. С самого начала было известно, что в квартире находится человек, который не открывает дверь и не отвечает. Поэтому можно было сделать вывод, что мужчине требуется экстренная медицинская помощь.
С места взрыва мы увезли пять серьезно пострадавших спасателей и одного жильца дома. Он скончался от ожогов.
Пятеро спасателей находится Северо-Эстонской региональной больнице, их состояние тяжелое, но стабильное.
Двое пожарных находятся в Клинике Тартуского университета.
Кари Калдоя. Хочу поблагодарить всех работников Спасательного департамента, которые ради нашей безопасности рискуют своей жизнью.
Для выяснения причин взрыва возбуждено уголовное дело. Можем сказать лишь следующее: есть основание полагать, что имело место умышленное совершение взрыва.
Предполагаемый преступник - 46-летний мужчина, он умер от ожогов, но уголовное дело не прекращено.
Коппель. Звучали утверждения, что речь идет об уже знакомым полиции мужчине. Это правда. Полиция не раз с ним сталкивалась, мужчина был замешан в нескольких различных эпизодах, связанных с алкоголем. Этим летом таких случаев было 8.
Урмас Клаас. Горуправа получила информацию о произошедшем от спасателей. Сразу предприняли меры по помощи людям: размещение, связь с родственниками, домашние любимцы. Обзвонили жителей соседних домов - не нужна ли им помощь.
В местах, где установлено газовое оборудование, могли бы быть и датчики газа. Но помогло бы это избежать случившегося - сказать трудно. Если взрыв был умышленный, то человек может и отключить датчики.
О концентрация газа информации нет, это выяснится в ходе расследования уголовного дела.
Ущерб оценили. Квартирное товарищество информирует о нем страховую компанию, затем они совместно определят дальнейшие шаги.
Людей разместили в гостинице профессионального учебного центра на улице Копли. Круглые сутки люди могут получить психологическую помощь от организации Ohvriabi.
Коппель. Крупные несчастные случаи привлекают большой общественный интерес. Очевидцы, снимающие несчастья и страдания других людей, должны учитывать, что речь идет о личных данных, и распространение таких материалов является правонарушением. Материалы может распространять только полиция.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Напомним, что в четверг в 13:44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из одной квартиры в Тарту в многоквартирном жилом доме доносится запах газа. Поскольку по предварительной информации в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, то на место происшествия помимо спасателей выехали также полиция и врачи.
Прибывшие на место спасатели начали проверку, как в 13.56 произошел взрыв. Пострадали девять человек. Двое пострадавших спасателей, двое полицейских и водитель скорой помощи были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. 46-летний мужчина, который в момент взрыва находился в квартире, тоже получил серьезные травмы. От полученных травм он скончался в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь трем жителям на месте.
"Из-за взрыва серьезные повреждения получили шестеро человек, пятеро из них — сотрудники оперативных служб. Среди них было двое наших сотрудников, полицейские в возрасте 23 и 25 лет, которые, к сожалению, пострадали серьезнее всего. Из-за обширных ожогов они находятся в очень тяжелом состоянии", — рассказывает Лыунаский префект Валло Коппель.
У следователей есть основания полагать, что взрыв был преднамеренным.