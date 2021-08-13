ВЗРЫВ В ТАРТУ | Предполагаемый виновник взрыва уже давно был известен полиции

Участники пресс-конференции сообщили, что речь шла об утечке газа, поэтому поэтому спасатели не стали открывать входную дверь, а проникли в квартиру через окно.

После этого произошел взрыв. Точные обстоятельства еще не установлены, так как все спасатели, находившиеся на месте, получили травмы и были госпитализированы.

Близкие пострадавших, оказавшихся в больнице, получили из медицинского учреждения уведомления.

Подобных случаев в стране происходит за год около 500. Вчерашний стоит, конечно, особняком.

Валло Коппель. К разрешению ситуации была привлечена и полиция, так как, согласно имевшейся информации, находившийся в квартире мужчина был пьян, и в этой потенциально опасной ситуации нужно было заниматься и газом, и лицом в нетрезвом состоянии. А поведение пьяного человека непредсказуемо.

Ситуация усугублялась буквально с каждой минутой. Взрыв произошел спустя пару минут после прибытия на место полиции.

На вызов реагировали молодые полицейские: один из них приступил к службе в полиции летом прошлого года, другой - в июне этого года. Они обладали всеми необходимыми умениями и навыками, но у них не было жизненного опыта

Вероника Рейнхард. С самого начала было известно, что в квартире находится человек, который не открывает дверь и не отвечает. Поэтому можно было сделать вывод, что мужчине требуется экстренная медицинская помощь.

С места взрыва мы увезли пять серьезно пострадавших спасателей и одного жильца дома. Он скончался от ожогов.

Пятеро спасателей находится Северо-Эстонской региональной больнице, их состояние тяжелое, но стабильное.

Двое пожарных находятся в Клинике Тартуского университета.

Кари Калдоя. Хочу поблагодарить всех работников Спасательного департамента, которые ради нашей безопасности рискуют своей жизнью.

Для выяснения причин взрыва возбуждено уголовное дело. Можем сказать лишь следующее: есть основание полагать, что имело место умышленное совершение взрыва.

Предполагаемый преступник - 46-летний мужчина, он умер от ожогов, но уголовное дело не прекращено.