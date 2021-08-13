Таллиннский аэропорт о быстром сворачивании критикующей Лукашенко выставки: наш принцип — аполитичность

"Один из принципов Таллиннского аэропорта — это аполитичность, в помещениях аэропорта мы не демонстрируем политические выставки и рекламу", — сказала Маргот Холтс, руководитель по коммуникациям столичного аэропорта, носящего имя Леннарта Мери.

Она добавила, что выставка была частью материалов на рекламной площади центра фотоискусства Fotografiska, который тем самым приглашал пассажиров на фотовыставки.

"Выставку развернули и она сразу же вызвала отклик", — заметила Холтс. Она также сказала, что были случаи, когда фотографии находили на полу, или они были перевернутыми.

"В аэропорту повышенные требования по безопасности и защищенности, поэтому наша задача — сохранять в аэропорту непринужденную обстановку", — сказала пресс-секретарь предприятия и добавила, что защищенность пассажиров — самое важное.

"Само собой разумеется, что Таллиннский аэропорт поддерживает позицию Эстонской Республики в отношении политики Беларуси", — отметила Холтс.