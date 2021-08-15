Судя по статистике COVID-19, у нас госпитализируют и больных без симптомов?

Неужели такое возможно? Ведь госпитализации предполагает какие-то проблемы со здоровьем, то есть симптомы, которые нужно лечить.

В статистике за вчерашний день сказано: "За сутки открыто 8 новых историй болезни COVID-19, в больничном лечении нуждаются 67 пациентов. Из находящихся на больничном лечении пациентов 58 или 86,6% — невакцинированные (из них по симптоматике нуждаются в лечении 56 человек)".

Сетевое издание Forte попросило у Департамента здоровья пояснений. На что представитель ведомства ответил следующее: "Человеку может требоваться больничное лечение из-за других причин, например, перелома кости. Но в то же время человек также инфицирован COVID-19".

Так что загадка разгадана! Некоторых людей госпитализируют по другим причинам, а потом выясняется, что они одновременно являются ковид-позитивными. Когда медики обнаруживают у пациентов COVID-19, то последние тоже идут в статистику.

То есть можно быть спокойным — просто так никого в больницу не кладут, для этого должна быть веская причина. Только из-за того, что человек инфицирован COVID-19, его в больницу не положат. Лечение коронавирусного пациента ресурсозатратно, ведь его нужно изолировать.

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