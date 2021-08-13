Российский триатлонист пойман на устаревшем ЭПО. У России нет денег на более современный допинг?(3)
”Допинг-проба была взята в ходе сборов во Владивостоке 21 июля 2021 г. Проба ”А” показала наличие в крови атлета запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина.
Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы — атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена”, — говорится в заявлении федерации триатлона России на ее официальном сайте.
Больше всего в этой ситуации удивляет то, что ЭПО является "допингом 80-х", то есть пик его использования на соревнованиях во всем мире пришелся именно на эти годы. И лишь в странах бывшего СССР и Варшавского блока использование эритропоэтина растянулось еще на 30 лет, до наших дней. Когда все мировые спортивные державы вкладываются в разработку новых препаратов, то спортсмены из России предпочитают действовать старыми методами. Но, судя по отсутствию флага и гимна у команды РФ на соревнованиях, это уже не работает.
Теперь спортсмен имеет право запросить анализ пробы ”Б” и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.
На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в личной гонке. Также он входил в состав эстафетной четверки команды ОКР, занявшей 14-е место. При неблагоприятном развитии дела результат команды в эстафете может быть аннулирован. В состав команды входили: братья Игорь и Дмитрий Полянские, Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.