ВИДЕО | Взрыв в Тарту: в соседней квартире как будто торнадо прошел

В 13:44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из одной квартиры в Тарту в многоквартирном жилом доме доносится запах газа. Поскольку по предварительной информации в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, то на место происшествия помимо спасателей выехали также полиция и врачи.

Прибывшие на место спасатели начали проверку, как в 13.56 произошел взрыв. Пострадали девять человек. Двое пострадавших спасателей, двое полицейских и водитель скорой помощи были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. 46-летний мужчина, который в момент взрыва находился в квартире, тоже получил серьезные травмы. От полученных травм он скончался в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь трем жителям на месте.

"Из-за взрыва серьезные повреждения получили шестеро человек, пятеро из них — сотрудники оперативных служб. Среди них было двое наших сотрудников, полицейские в возрасте 23 и 25 лет, которые, к сожалению, пострадали серьезнее всего. Из-за обширных ожогов они находятся в очень тяжелом состоянии", — рассказывает Лыунаский префект Валло Коппель.

У следователей есть основания полагать, что взрыв был преднамеренным.