Новая постановка в Русском драмтеатре: народная революция в Беларуси становится художественным смыслом и предметом искусства(7)
Проект приурочен к годовщине президентских выборов в Беларуси, ставших прологом к ожесточённому противостоянию между властью и народом. Фраза хрестоматийна, но не отменяет драматизм случившегося: люди, убеждённые, что у них украли победу, вышли на улицу и потребовали перемен. Сосуды информационных сетей, опутавших планету, набухли гигабайтами горя и крови. Весь мир стал свидетелем развернувшейся на политических подмостках белорусских городов трагедии: власть, ослеплённая жаждой быть коронованной знаком вечности, попыталась сломать хребет осмелившимся на протест холопам.
Власть одержала победу над своим народом, улицы городов были зачищены, каток репрессий продолжает утюжить белорусскую землю. Но диктатор Беларуси Лукашенко просчитался в одном: есть у общества не только позвоночник, а ещё и душа. И если душа хочет воли, то ОМОН обуздать её не в силах.
Поэтому события прошлого года в Беларуси — это только начало новой истории страны. И создаётся эта история на глазах всего мира. А творческие люди, чуткие до любого движения в жизни общества, отливают в граните, связывают в тексты и доверяют холстам и цифровым технологиям своё ощущение и осмысление мира. Так и народная революция в Беларуси становится художественным смыслом и предметом искусства. В том числе и театрального.
Однако создатели спектакля ”Беларусь 2020” решили отойти от канонов классического театра и предложили зрителям стать… слушателями. Ход неожиданный, но совершенно оправданный. Действительность перегружена визуальным контентом, телевидение и интернет через гаджеты наполняют жизнь каждого из нас потоком видео и фото. Клипы превратились в основной носитель информации. А это ведёт к тому, что эмоции человеческие всё меньше связаны со смыслом, а всё больше с образами. Авторы спектакля решили заставить людей, пришедших в театр, задуматься.
Артём Гареев и Виктор Марвин предложили лукавую игру: в фойе театра есть интерьерные инсталляции и наше любимое потоковое видео, посвящённые жизни в Беларуси и прошлогодним событиям в Минске. Сервированный колбасой и водкой стол, манекен омоновца в чёрном и живой (!) кролик в клетке неизбежно рождают прямые ассоциации с камерой пыток в зловеще известном изоляторе на улице Окрестина в Минске. Есть палачи и жертвы. В зале театра ждёшь продолжения визуализации. Но на сцене только высвеченное пианино ”Беларусь” с распахнутой крышкой, с красными и белыми клавишами и цифрами ”2020”. Это единственный образ, а потом только свет и голоса. Но и свет исчезает. Зритель превращается в слушателя и остаётся один на один со звучащими голосами. И со своими мыслями. Пианино превращается в символ потустороннего мира, потому что в обыденности этот инструмент рождает звуки, сплетающиеся в музыку. Но из распахнутого зева пианино в зал льётся молчание, а звуки опускаются с потолка.
Создатели спектакля этим приёмом взламывают подсознание слушателей. Ослепив темнотой, они заставляют работать внутренние рецепторы, отправляющие звуковые сигналы прямо в подкорку. И каждый становится персонажем действия, потому что герои спектакля используют вас как резонатор.
По сути, начинается радиоспектакль, но нового формата. Полифония внутренне чётко структурирована, источники звука меняются местами, большая часть текста — фонограмма, но есть и живая озвучка укрытыми в темноте актёрами.
Монолог — главный инструмент спектакля, даже диалоги выстроены как серия реплик без слышимых ответов. Набор персонажей ожидаем: среди статусных и узнаваемых (имитация голосов приличная) Лукашенко, сын его Коля и Светлана Тихановская. Есть и безвестные: девушка, наблюдатель с избирательного участка, её сестра Маша, омоновец-украинец, воевавший на стороне донбасских сепаратистов, слесарь из числа протестующих футбольных фанатов, директор школы, она же председатель избирательного участка. И эти люди рассказывают о событиях 9 августа 2020 г., когда в белорусском обществе произошёл надлом, закончившийся расколом. У каждого своя достаточно убедительно выписанная история и горсть штрихов к портрету, что придаёт вымышленным персонажам достоверность и глубину.
Девочка-наблюдатель собиралась на свадьбу сестры Маши, попутно радуясь победе Тихановской и досадуя на высокие каблуки новеньких туфель. Но оказалась в крутом замесе. Злой омоновец, чья свадьба сорвалась, но появилось желание всех покалечить, а заодно изнасиловать попавшую под руку будущую свояченицу. Коля Лукашенко скучает по маме, играет в Counter-Strike и досадует, что интернет постоянно виснет. Сам Лукашенко сыплет телевизионными цитатами, благодарит всех за поддержку, мечтая при этом, чтобы народ Беларуси уподобился лошади, которая ест с руки, глаз не поднимает, и пашет, пашет, пашет…
Персонаж Тихановской адекватен обстоятельствам — случайный человек на чужом месте, но верный мужу, чьё яичко сотрудники КГБ грозили ей подарить. А потому Светлана Тихановская взяла на себя обязательства и перед супругом, находящимся в заточении, и перед людьми, поверившими в неё как в настоящего президента Беларуси. Вот она и есть та лошадь, которая безропотно тянет тяжёлый белорусский воз из болотистой почвы несвободы.
Для меня главным персонажем спектакля стала директор школы, по указке сверху фальсифицировавшая результаты голосования на вверенном избирательном участке в пользу Лукашенко.
Сюжетная линия основана на достоверной истории, которая попала в сеть. На видео председатель участка ещё до начала процедуры голосования диктует членам избирательной комиссии данные протокола, указывая число поданных голосов за каждого кандидата. Лукашенко получил 81%, это и был средний результат по стране. Не знаю, чем эта история завершилась в реале, но в спектакле персонаж директора в самом начале простым и доступным языком объясняет своим коллегам и дочери, что выборы — это зло, а Лукашенко и Путин — это благо, потому власть за ними нужно закрепить навечно. Однако после начала протестов у директора исчезает дочь, которую мать безуспешно разыскивает в милиции. И вот только тогда персонаж осознаёт свою роль в этой системе — мелкий винтик, который выполнил свою работу, будет списан в утиль и заменён новым.
Однако именно эта простая белорусская тётка вместе с такими же безликими и исполнительными товарками, учившими детей любви к диктатору и фальсифицирующими результаты голосования в его пользу, сконструировала бездушную машину зла и насилия. Это вечная история о Франкенштейне, чудовище, уничтожившем своего создателя.
Так и нынешняя власть Беларуси во главе с Лукашенко, вскормленная безропотностью и долготерпением белорусов, сегодня планомерно и жестоко уничтожает свой посмевший возроптать народ, оставляя кроваво-красный след на белом льняном поле судьбы Беларуси.
Конечно, спектакль не лишён мелких огрехов, не все монологи доведены до совершенства.
Но создать музыкальную, по сути, пьесу, в которой каждый голос исполняет свою партию, но различим в общей мелодии как отдельная история, понятная и завершённая, это дорогого стоит.
Спасибо Русскому театру Эстонии за чёткую гражданскую позицию, а авторам пьесы и актёрам — за убедительную и талантливую работу!