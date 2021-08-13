Новая постановка в Русском драмтеатре: народная революция в Беларуси становится художественным смыслом и предметом искусства

Проект приурочен к годовщине президентских выборов в Беларуси, ставших прологом к ожесточённому противостоянию между властью и народом. Фраза хрестоматийна, но не отменяет драматизм случившегося: люди, убеждённые, что у них украли победу, вышли на улицу и потребовали перемен. Сосуды информационных сетей, опутавших планету, набухли гигабайтами горя и крови. Весь мир стал свидетелем развернувшейся на политических подмостках белорусских городов трагедии: власть, ослеплённая жаждой быть коронованной знаком вечности, попыталась сломать хребет осмелившимся на протест холопам.

Власть одержала победу над своим народом, улицы городов были зачищены, каток репрессий продолжает утюжить белорусскую землю. Но диктатор Беларуси Лукашенко просчитался в одном: есть у общества не только позвоночник, а ещё и душа. И если душа хочет воли, то ОМОН обуздать её не в силах.

Поэтому события прошлого года в Беларуси — это только начало новой истории страны. И создаётся эта история на глазах всего мира. А творческие люди, чуткие до любого движения в жизни общества, отливают в граните, связывают в тексты и доверяют холстам и цифровым технологиям своё ощущение и осмысление мира. Так и народная революция в Беларуси становится художественным смыслом и предметом искусства. В том числе и театрального.

Однако создатели спектакля ”Беларусь 2020” решили отойти от канонов классического театра и предложили зрителям стать… слушателями. Ход неожиданный, но совершенно оправданный. Действительность перегружена визуальным контентом, телевидение и интернет через гаджеты наполняют жизнь каждого из нас потоком видео и фото. Клипы превратились в основной носитель информации. А это ведёт к тому, что эмоции человеческие всё меньше связаны со смыслом, а всё больше с образами. Авторы спектакля решили заставить людей, пришедших в театр, задуматься.