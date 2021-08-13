Изменяются требования к удостоверяющим личность документам

По словам Марит Абрам, координатора бюро идентитета и статуса Департамента полиции и пограничной охраны, изменение касается ходатайства о выдаче новой ID-карты, менять действующую ID-карту на новую до окончания срока ее действия не нужно. Также нет необходимости повторно предоставлять отпечатки пальцев, если с момента последнего снятия отпечатков, например, при ходатайстве о получении паспорта, прошло менее шести лет. По ее словам, самый удобный способ проверить свои данные и подать ходатайство о выдаче нового документа — воспользоваться самообслуживанием полиции в интернете: iseteenindus.politsei.ee.

Краавик добавила, что удостоверения личности Эстонии уже сейчас отвечают международным требованиям безопасности, однако важно единообразно поднять уровень защиты удостоверений личности всех государств — членов ЕС. ”Европейский Союз, и Эстония в том числе, поддерживает борьбу с мошенническим использованием персональных данных и подделкой удостоверяющих личность документов. Добавление биометрических данных на удостоверения личности, как и на паспорта, необходимо как для идентификации личности, так и для проверки подлинности документа, а также для повышения безопасности использования этих документов, например, при путешествиях внутри Шенгенской зоны. Тем самым мы делаем очередной шаг в борьбе с преступностью. Обработка личных данных базируется на принципах защиты данных, доступ к данным имеют только исполняющие должностные обязанности чиновники, имеющие для этого законные основания”, — подчеркнула советник отдела гражданства и миграционной политики МВД Элен Краавик.

”Эстония и другие страны — члены ЕС со второй половины текущего года добавят отпечатки пальцев на чип удостоверения личности, как на чип паспорта. Добавление биометрии на удостоверение личности — это всеобщее соглашение Европейского Союза, цель которого заключается в том, чтобы лучше обеспечивать безопасность за счет более эффективных проверок личности”, — сказала советник отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Элен Краавик.

”Если у человека имеется отвечающая требованиям фотография, образец подписи и его отпечатки пальцев действительны, можно ходатайствовать о выдаче документа, не выходя из дома. Если данные недостаточны, следует посетить зал обслуживания ДППО, где имеются дигикиоски, в которых можно сделать отвечающее требованиям фото, снять отпечатки пальцев и поставить образец подписи. При этом можно продолжить подачу ходатайства в среде самообслуживании ДППО в интернете, куда данные из дигикиоска поступают автоматически. Для получения документов в бюро обслуживания рекомендуем забронировать время заранее: broneering.politsei.ee — так вы получите документы за считанные минуты”, — пояснила Абрам.

Постановление министра внутренних дел упрощает процесс подачи ходатайства о выдаче удостоверения личности, карты вида на жительство, вида на жительство или разрешения на проживание для лиц, состояние здоровья которых не позволяет лично явиться в бюро обслуживания ДППО для подачи ходатайства. При предъявлении медицинской справки в дальнейшем отпадает необходимость снятия отпечатков пальцев при подаче ходатайства о получении документа, если с момента последнего снятия отпечатков прошло менее 11 лет. Таким образом, этим людям не нужно являться для следующих двух ходатайств о выдаче удостоверения личности и карты вида на жительство, и они могут, как и сейчас, удобно подать ходатайство о выдаче документа в среде самообслуживания ДППО. Если состояние здоровья человека, пребывающего в Эстонии, не позволяет ему лично обратиться в бюро обслуживания ДППО для подачи ходатайства о выдаче документа, должностное лицо ДППО по-прежнему может прийти к нему по месту жительства или пребывания для принятия ходатайства и сбора биометрических данных. Продление срока действия отпечатков пальцев не касается ходатайства о выдаче паспорта, поскольку паспорт не является в Эстонии обязательным документом.

”Мы ежедневно сотрудничаем со всеми официальными учреждениями во имя большей человечности — чтобы приблизить услугу к людям, упростить различные процессы и сделать их максимально удобными, сохраняя при этом нашу важнейшую направленность — безопасность и защищенность”, — говорит советник отдела гражданства и миграционной политики МВД Элен Краавик.

Регламент Европейского Союза, обязывающий со второй половины 2021 года использовать биометрические данные и на ID-картах, был принят в 2019 году. Новые биометрические удостоверения личности с начала августа этого года уже введены многими государствами — членами ЕС, включая, например, Финляндию, Германию и Чехию.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.