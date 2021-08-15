Тармо Соомере все-таки станет кандидатом в президенты? Карилайд: такую возможность исключать нельзя

У президента Академии наук Тармо Соомере в случае реализации одной политической схемы есть довольно хорошие шансы занять осенью кресло президента Эстонии: идут разговоры о том, что при голосовании в парламенте Центристская партия и Партия реформ объединят свои усилия для выдвижения его кандидатуры, но когда она в парламенте провалится, то в коллегии выборщиков у этих правящих партий будет уже достаточно голосов, чтобы кандидатура Соомере прошла. Как комментируют вероятность такой схемы представители коалиционных партий?