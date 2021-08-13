Женская Лига чемпионов УЕФА осенью будет запущена в новом формате

Ассоциация футзала Италии подала на рассмотрение УЕФА свое предложение относительно проведения женской Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. В соответствии с проектом в женской Лиге чемпионов смогут принять участие все команды-победительницы национальных чемпионатов, которые проводились в сезоне 2020/21, а также четыре вице-чемпиона стран с лучшим рейтингом (по результатам, полученным командами в предыдущих розыгрышах Европейского женского турнира). Для всех других стран, команды которых никогда не участвовали в Европейском женском турнира будет учитываться текущий коэффициент УЕФА для женских сборных по футзалу.

Турнир должен состоять из 3 этапов

Предварительный раунд (с 4 или более командам в зависимости от стран, где проводится этап)

Основной раунд (16 команд)

Финал восьми (8 команд)



В новом сезоне имеют право участвовать 19 команд из 15 стран



Испания (2 команды) основной раунд Португалия (2 команды) основной раунд Италия (2 команды) основной раунд Россия (2 команды) основной раунд Украина (1 команда) основной раунд Хорватии (1 команда) основной раунд Польша (1 команда) основной раунд Венгрия (1 команда) основной раунд Финляндия (1 команда) основной раунд Швеция (1 команда) основной раунд Чехия (1 команда) основной раунд Беларусь (1 команда) основной раунд Словения (1 команда) предварительный раунд Гибралтар (1 команда) предварительный раунд Англия (1 команда), предварительный раунд



В Нидерландах, Бельгии и Швейцарии сезон 2020/21 не завершился из-за пандемии COVID-19. В Дании, Норвегии, Эстонии, Литве, Словакии, Молдове и Северной Ирландии в сезоне 2020/21 чемпионат не проводился.

Армения, Латвия, Сербия, Босния и Герцеговина, Сан-Марино, Лихтенштейн, Фарерские острова, Исландия, Черногория, Косово, Германия, Израиль, Македония, Албания, Казахстан, Уэльс, Шотландия, Ирландия, Франция, Австрия, Люксембург, Андорра, Мальта, Кипр, Греция, Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Азербайджан: в этих странах национальный чемпионат среди женщин не проводится.