Futsal
13.08.2021, 11:07

Женская Лига чемпионов УЕФА осенью будет запущена в новом формате

 
Baltic Futsal Marketing
Руководство итальянского футзала отправило на рассмотрение в УЕФА свой проект возможной женской Лиги чемпионов, которая должна взять старт ближайшей осенью. Отметим, что формат турнира не утверждён и официальных заявлений от УЕФА на этот счёт пока не последовало. Компания Балтик Футзал Маркетинг предлагает поближе познакомиться с возможным форматом женского Еврокубка.

Ассоциация футзала Италии подала на рассмотрение УЕФА свое предложение относительно проведения женской Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. В соответствии с проектом в женской Лиге чемпионов смогут принять участие все команды-победительницы национальных чемпионатов, которые проводились в сезоне 2020/21, а также четыре вице-чемпиона стран с лучшим рейтингом (по результатам, полученным командами в предыдущих розыгрышах Европейского женского турнира). Для всех других стран, команды которых никогда не участвовали в Европейском женском турнира будет учитываться текущий коэффициент УЕФА для женских сборных по футзалу.

Турнир должен состоять из 3 этапов

  • Предварительный раунд (с 4 или более командам в зависимости от стран, где проводится этап)
  • Основной раунд (16 команд)
  • Финал восьми (8 команд)


В новом сезоне имеют право участвовать 19 команд из 15 стран

  1. Испания (2 команды) основной раунд
  2. Португалия (2 команды) основной раунд
  3. Италия (2 команды) основной раунд
  4. Россия (2 команды) основной раунд
  5. Украина (1 команда) основной раунд
  6. Хорватии (1 команда) основной раунд
  7. Польша (1 команда) основной раунд
  8. Венгрия (1 команда) основной раунд
  9. Финляндия (1 команда) основной раунд
  10. Швеция (1 команда) основной раунд
  11. Чехия (1 команда) основной раунд
  12. Беларусь (1 команда) основной раунд
  13. Словения (1 команда) предварительный раунд
  14. Гибралтар (1 команда) предварительный раунд
  15. Англия (1 команда), предварительный раунд


В Нидерландах, Бельгии и Швейцарии сезон 2020/21 не завершился из-за пандемии COVID-19. В Дании, Норвегии, Эстонии, Литве, Словакии, Молдове и Северной Ирландии в сезоне 2020/21 чемпионат не проводился.

Армения, Латвия, Сербия, Босния и Герцеговина, Сан-Марино, Лихтенштейн, Фарерские острова, Исландия, Черногория, Косово, Германия, Израиль, Македония, Албания, Казахстан, Уэльс, Шотландия, Ирландия, Франция, Австрия, Люксембург, Андорра, Мальта, Кипр, Греция, Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Азербайджан: в этих странах национальный чемпионат среди женщин не проводится.

Проведение предварительного этапа планируется в период с ноября по декабрь 2021 года в формате мини-турнира на площадке одной из команд. В основной раунд выйдет только победитель. Основной раунд подразумевает под собой четыре группы по четыре команды. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в Финал восьми. Каждая группа будет играть все матчи дома у одного из четырех участников в период с января по февраль 2022 года.

Существует два формата проведения Финала восьми: классическая схема из четвертьфинала, полуфинала и финала, состоящих из одного матча каждый, или ещё один групповой раунд – две группы по четыре команды, из которых две первые команды из каждой группы выходят в полуфинал, а затем в финал (также возможен вариант, при котором победители двух групп сразу попадают в финал). Дата проведения Финала восьми – апрель 2022 года.

Отмечается, что команда-победитель женской Лиги чемпионов УЕФА получит право участвовать в Межконтинентальном кубке, в котором сразится с победителем женского Кубка Либертадорес.

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