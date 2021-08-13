Женская Лига чемпионов УЕФА осенью будет запущена в новом формате
Ассоциация футзала Италии подала на рассмотрение УЕФА свое предложение относительно проведения женской Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. В соответствии с проектом в женской Лиге чемпионов смогут принять участие все команды-победительницы национальных чемпионатов, которые проводились в сезоне 2020/21, а также четыре вице-чемпиона стран с лучшим рейтингом (по результатам, полученным командами в предыдущих розыгрышах Европейского женского турнира). Для всех других стран, команды которых никогда не участвовали в Европейском женском турнира будет учитываться текущий коэффициент УЕФА для женских сборных по футзалу.
Турнир должен состоять из 3 этапов
- Предварительный раунд (с 4 или более командам в зависимости от стран, где проводится этап)
- Основной раунд (16 команд)
- Финал восьми (8 команд)
В новом сезоне имеют право участвовать 19 команд из 15 стран
- Испания (2 команды) основной раунд
- Португалия (2 команды) основной раунд
- Италия (2 команды) основной раунд
- Россия (2 команды) основной раунд
- Украина (1 команда) основной раунд
- Хорватии (1 команда) основной раунд
- Польша (1 команда) основной раунд
- Венгрия (1 команда) основной раунд
- Финляндия (1 команда) основной раунд
- Швеция (1 команда) основной раунд
- Чехия (1 команда) основной раунд
- Беларусь (1 команда) основной раунд
- Словения (1 команда) предварительный раунд
- Гибралтар (1 команда) предварительный раунд
- Англия (1 команда), предварительный раунд
В Нидерландах, Бельгии и Швейцарии сезон 2020/21 не завершился из-за пандемии COVID-19. В Дании, Норвегии, Эстонии, Литве, Словакии, Молдове и Северной Ирландии в сезоне 2020/21 чемпионат не проводился.
Армения, Латвия, Сербия, Босния и Герцеговина, Сан-Марино, Лихтенштейн, Фарерские острова, Исландия, Черногория, Косово, Германия, Израиль, Македония, Албания, Казахстан, Уэльс, Шотландия, Ирландия, Франция, Австрия, Люксембург, Андорра, Мальта, Кипр, Греция, Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Азербайджан: в этих странах национальный чемпионат среди женщин не проводится.
Проведение предварительного этапа планируется в период с ноября по декабрь 2021 года в формате мини-турнира на площадке одной из команд. В основной раунд выйдет только победитель. Основной раунд подразумевает под собой четыре группы по четыре команды. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в Финал восьми. Каждая группа будет играть все матчи дома у одного из четырех участников в период с января по февраль 2022 года.
Существует два формата проведения Финала восьми: классическая схема из четвертьфинала, полуфинала и финала, состоящих из одного матча каждый, или ещё один групповой раунд – две группы по четыре команды, из которых две первые команды из каждой группы выходят в полуфинал, а затем в финал (также возможен вариант, при котором победители двух групп сразу попадают в финал). Дата проведения Финала восьми – апрель 2022 года.
Отмечается, что команда-победитель женской Лиги чемпионов УЕФА получит право участвовать в Межконтинентальном кубке, в котором сразится с победителем женского Кубка Либертадорес.