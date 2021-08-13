Валерий Карпин готов в следующем году вернуться в Эстонию

Валерий Карпин дал первое интервью в качестве главного тренера сборной России по футболу. Помимо разговора про подготовку команды, вызова Дзюбы на матчи и уход из "Ростова", Валерий подчеркнул — если у него не получится со сборной, то он вернется домой.

Его контракт с РФС действует до конца 2021 года. Если команда выйдет на Чемпионат мира в Катаре, скорее всего, Карпин продолжит руководить коллективом. Пока что он не стал перевозить семью в Москву, где проходит основная работа — встречи с руководством и игроками, осмотр матчей. "Я остаюсь в Ростове. Мне нравится этот город, тут комфортно. Перевозить семью из Ростова на полгода — это чушь несусветная. Неизвестно, что будет дальше, а переезд — это стресс для семьи. Лучше я буду стрессовать, постоянно летая и живя в отеле”, — добавил он.