Террористы захватили 65% Афганистана после вывода войск США из страны

Движение ”Талибан” захватило Кандагар — второй по величине город Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид. ”Кандагар завоеван”, — написал он в твиттере. Талибан" начал наступление в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск. Несколько дней назад источник в Евросоюзе сообщил, что талибы взяли под контроль 65% территории Афганистана, пишет "Медуза".

Накануне, 12 августа, стало известно, что талибы захватили Кандагар, а также еще четыре крупных города в Афганистане: Герат, Ганзи, Калайи-Нау и Талинкот. Всего ”Талибан” контролирует столицы 12 провинций. После того как был захвачен Кандагар, посольство США в Афганистане попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов, передает РБК.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели свои войска из страны. Уже 22 июля в организации заявляли, что контролируют 90% границ Афганистана. В начале августа США направили в Афганистан бомбардировщики, самолеты огневой поддержки и боевые беспилотники для борьбы с талибами. Россия провела совместные с Таджикистаном и Узбекистаном военные учения на границе с Афганистаном.