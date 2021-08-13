За сутки в Эстонии выявлено 282 случая заражения коронавирусом

Из новых зараженных 222 человека, или 78,7%, не были вакцинированы. 60 зараженных, или 21,3%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 115 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 76 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 46, в Пярнумаа — 26, в Рапламаа, Вырумаа и Ляэне-Вирумаа — по 12, в Пылвамаа — 8, в Ярвамаа — 7 новых положительных результатов теста.

В Ляэнемаа, Валгамаа и Ида-Вирумаа — по 6, на Сааремаа — 5, в Йыгевамаа и Вильяндимаа — по 3. На Хийумаа не прибавилось ни одного зараженного. В 15 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 241,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,9%.

За сутки открыли 8 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 13 августа в больницах находится 67 пациентов с COVID-19.

Из находящихся на стационарном лечении пациентов 58 человек, или 86,6%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 56 человек).

По состоянию на сегодняшнее утро прививки сделаны в общей сложности 683 042 людям, из которых 91 813 с незаконченной вакцинацией, курс вакцинации у 591 229 человек завершен. За сутки ввели 5713 доз, всего введено 1 195 852 дозы вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 60,8%.

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