Ханс Луйк увеличил долю своего участия в издательском концерне Ekspress Grupp

В результате сделки доля Луйка в Ekspress Grupp увеличилась до 73,23%.

Договор о продаже был подписан 29 июня. Официально сделка была завершена и акции переданы новому владельцу 12 августа.

Пакет акций в размере 25,86% принадлежит Луйку как частному лицу, а остальные акции он контролирует через принадлежащую ему фирму HHL Rühma.