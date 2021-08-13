В Ласнамяэ скоро может появиться уникальный музей

Cтрасть Саалисте к игровым автоматам зародилась в детстве. "Я был тем человеком, который постоянно подходил к автоматам и смотрел, как другие играют. Я все время думал, что хочу такой же аппарат себе домой", — рассказал он.

С годами его коллекция стала настолько большой, что уже не помещалась дома. Теперь аппараты находятся в помещениях бывшей почты в Ласнамяэ.

В коллекции собраны игровые автоматы с 1970 годов, которые использовались в Эстонии.

"Многие игры привозят из США, Европы, но это те, которые использовали именно здесь. Из луна-парков, баров", — сказал Саалисте.

Коллекционер думает о создании музея.