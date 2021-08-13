13.08.2021, 09:16
В Ласнамяэ скоро может появиться уникальный музей
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Коллекционер Валтер Саалисте собрал более 120 игровых автоматов, пишет rus.err.
Cтрасть Саалисте к игровым автоматам зародилась в детстве. "Я был тем человеком, который постоянно подходил к автоматам и смотрел, как другие играют. Я все время думал, что хочу такой же аппарат себе домой", — рассказал он.
С годами его коллекция стала настолько большой, что уже не помещалась дома. Теперь аппараты находятся в помещениях бывшей почты в Ласнамяэ.
В коллекции собраны игровые автоматы с 1970 годов, которые использовались в Эстонии.
"Многие игры привозят из США, Европы, но это те, которые использовали именно здесь. Из луна-парков, баров", — сказал Саалисте.
Коллекционер думает о создании музея.