В Эстонии резко возросло число дорожно-транспортных происшествий

Годовой платеж по дорожному страхованию уменьшился до 102 евро, то есть на 13 процентов.

По мнению исполнительного директора ФДС Марта Йессе, ситуация на дорогах вызывает беспокойство. ”В этом году число дорожно-транспортных происшествий постоянно росло; их максимум был зарегистрирован в июне-месяце — 2 970 происшествий. Это был самый насыщенный происшествиями июнь-месяц за последние 14 лет”, — сказал Йессе.

”Хотя число несчастных случаев стало быстро увеличиваться, цены на дорожное страхование продолжали снижаться из-за влияния конкуренции. За год годовой платеж уменьшился на 13 процентов, а если сравнить показатели за два года, то на целых 30 процентов”, — сказал Йессе.

В первом полугодии этого года в Эстонии было зарегистрировано 15 790, а за рубежом — 1 290 случаев, связанных с дорожным страхованием. На дорожное страхование было потрачено 3,5 миллиона евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 5,7 миллиона евро. Средняя сумма ущерба составила 1 868 евро.

По словам менеджера по продуктам страхования транспортных средств BTA Kindlustus Арнольда Олийника, в июне дорожно-транспортных происшествий было больше из-за Иванова дня и других летних событий. ”В хорошую летнюю погоду люди водят лихо, больше превышают скорость, и поэтому повышается вероятность наступления несчастных случаев. Например, в июне было больше, чем обычно, дорожно-транспортных происшествий при перестроении в другой ряд, обгоне и наезде сзади, что часто было обусловлено рассеянностью внимания”, — сказал Олийник.

Дорожное страхование — это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, на основании которого возмещается ущерб, причиненный пострадавшему лицу тем лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие.