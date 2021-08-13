Чемпион Эстонии узнал следующего соперника в футбольном еврокубке

После того, как "Флора" проиграла в третьем квалификационном раунде кипрской "Омонии" и покинула Лигу Европы, наша команда перешла в турнир рангом ниже — Кубок Конфедераций, где сыграет на стадии плей-офф с ирландским Shamrock Rovers.