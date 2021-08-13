Новости Эстонии
13.08.2021, 08:00

Чемпион Эстонии узнал следующего соперника в футбольном еврокубке

 
Taavi Sepp
Действующий чемпион Эстонии по футболу — таллиннский клуб "Флора" — узнал своего соперника в плей-офф Кубке Конфедераций УЕФА.

После того, как "Флора" проиграла в третьем квалификационном раунде кипрской "Омонии" и покинула Лигу Европы, наша команда перешла в турнир рангом ниже — Кубок Конфедераций, где сыграет на стадии плей-офф с ирландским Shamrock Rovers.

Первый матч состоится 19 августа на таллиннском стадионе в Лиллекюла, ответная игра — 26 августа в Ирландии.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной турнир Кубка Конфедераций, а проигравший — покинет еврокубки.

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