Массовое убийство в Великобритании: погибли шестеро, включая ребенка и самого преступника

По словам одного из очевидцев, мужчина, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь одного из домов, после чего открыл огонь по находившимся внутри здания матери и дочери. После этого он предпринял попытку скрыться с места происшествия, пробежал через парк за домом и застрелил там двух человек, гулявших с собаками.

Тело возможного преступника было обнаружено в районе ЧП

В общей сложности получили ранения и скончались на месте две женщины и два мужчины. Еще одна женщина с травами умерла позднее в больнице.

Мотивы действий стрелка устанавливаются. Полиция Девона, однако, уже заявила, что инцидент не имел отношения к терроризму. Министр внутренних дел Прити Пател назвала произошедшее "шокирующим".

В Британии — один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия

В Соединенном Королевстве — один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия в мире. Массовые инциденты со стрельбой происходят редко, напоминает агентство Reuters.