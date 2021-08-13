За рубежом
13.08.2021, 07:43

Массовое убийство в Великобритании: погибли шестеро, включая ребенка и самого преступника

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AP
В Великобритании произошло первое массовое убийство с применением огнестрельного оружия за 11 лет. Пять человек, включая ребенка, были убиты в Плимуте (графство Девон) на юго-западе Англии. Тело предполагаемого преступника найдено возле места трагедии, передает DW со ссылкой на агентство Reuters.

По словам одного из очевидцев, мужчина, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь одного из домов, после чего открыл огонь по находившимся внутри здания матери и дочери. После этого он предпринял попытку скрыться с места происшествия, пробежал через парк за домом и застрелил там двух человек, гулявших с собаками.

Тело возможного преступника было обнаружено в районе ЧП

В общей сложности получили ранения и скончались на месте две женщины и два мужчины. Еще одна женщина с травами умерла позднее в больнице.

Мотивы действий стрелка устанавливаются. Полиция Девона, однако, уже заявила, что инцидент не имел отношения к терроризму. Министр внутренних дел Прити Пател назвала произошедшее "шокирующим".

В Британии — один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия

В Соединенном Королевстве — один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия в мире. Массовые инциденты со стрельбой происходят редко, напоминает агентство Reuters.

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