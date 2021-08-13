ВИДЕО | В Воронеже взорвался автобус. Есть погибший и множество раненых

На месте происшествия не нашли поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сказали РБК, что ”отрабатываются различные версии произошедшего”.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование взял под свой контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Источники ТАСС и ”Интерфакса” изначально сообщали, что, по предварительным данным, взорвался газ. Представитель перевозчика заявил, что все автобусы в парке — дизельные. По данным СПАРК, в 2017 и 2020 годах на автобусах этой компании устанавливали газобалонное оборудование.

Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места, сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бутусов.

Одна из пострадавших ”с отрывом нижней трети голени” скончалась в больнице.

Изначально источники ТАСС и ”Интерфакса” сообщали, что в автобусе взорвался газ. Однако представитель перевозчика заявил что все автобусы в парке работают на дизеле. ”Автобус по паспорту дизельный”, — сообщили РБК в пресс-службе администрации Воронежа

Вице-губернатор региона Сергей Соколов заявил, что пока ничто не указывает на теракт. ”Рассматриваются различные версии, преждевременно говорить о причинах”, — сказал он ”Интерфаксу”.

Изначально в сообщении СК о возбуждении уголовного дела не уточнялось, по какой статье его завели. Позже в ведомстве заявили, что речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что с 13 августа на всех конечных остановках Воронежа организуют проверки пассажирского транспорта. ”Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств”, — объявил глава региона.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил РБК, что договорился с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, и оно окажет помощь семьям пострадавших вне зависимости от причин случившегося.