"Между странами идет война. А враг не дремлет". Украинской легкоатлетке пришлось извиниться за фото с россиянкой

Многие восприняли эту фотографию как символ дружеских отношений между некогда считавшимися братскими народами, но сама спортсменка на родине подверглась жесткой критике.

Накануне Магучих вернулась с Олимпиады домой и сразу была вызвана в Минобороны страны. После давления, оказанного на молодую девушку, ей пришлось извиниться через свой Instagram:

"Уважаемые соотечественники! Я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало небывалый резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде — это мечта и смысл жизни каждого спортсмена. Словами сложно передать те эмоции, которые я испытала в миг, когда моя мечта осуществилась. Мне покорилась не только высота, а и олимпийская медаль. Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к вооруженным силам Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на все. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее. Впереди — новые старты и новые победы. Я готова к ним, спасибо за поддержку”.