Знаменитый боец ММА перед боем с блогером ответил на вечный вопрос — пиво или водка?

”От пива пузо растет, хотя и от водки тоже, если переберешь. Начинаешь есть все без разбора. Я не знаю… В зависимости от ситуации и от того, где ты находишься. Иногда и пиво охота, и водки нужно выпить. Здесь я не отдаю предпочтение конкретно ни одному из этих напитков”, — сказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу ”Руки Выше”.