Эстонская волейбольная сборная обыграла финнов в рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы
Игра 11 августа прошла без зрителей, в тренировочном режиме. Счет игры (3:2 по партиям) вполне отражает уровень соперников — и Эстония и Финляндия не относятся к грандам мирового волейбола. Но это крепкие, мастеровитые команды, которые могут сотворить сенсацию в любом матче турнира.
В первой партии преимуществом сразу же завладела Финляндия, уверенно поведя 7:4 и сохранив его до конца сета — 25:21. У наших стоит отметить подачу Таммемяэ, которая чуть не затащила эстонскую сборную в равную концовку, когда счет стал лишь 22:20 в пользу финнов. Лучшими по результативным баллам в первой партии были Хурт и Венно, набрав по 4 результативных балла.
Во второй партии успешные действия Венно и Тяхта в первой трети сета не позволили финнам опять уйти в комфортный отрыв, но это равенство оказалось иллюзорным и к середине сета Эстония проигрывала 11:14. Срочные замены не помогли — финны развили успех до 6 очков (14:20), но тут наша команда собралась и выдала прекрасный отрезок, сделав счет 23:24, явно заставив финскую команду занервничать. Однако партия осталась за Финляндией 25:23 и они повели 2:0.
В третьем сете ряд замен и нашедший свою игру лидер сборной Роберт Тяхт позволил нашей команде не сильно отстать к середине, чтобы опять не пришлось героически отыгрываться. Минус 2 (12:14) — почти ничто в современном волейболе и это подтвердилось сразу же — буквально через несколько розыгрышей счет был уже 18:16 в пользу более южной финно-угорской сборной. В итоге переломная партия была уверенно выиграна 25:19. Роберт Тяхт набрал за сет 7 очков.
В четвертой партии энергичный Тяхт продолжил играть на кураже, который помог Эстонии сразу же повести в счете (4:2). Удача была на нашей стороне, в середине игры хозяева площадки вели уже 15:10 и далее только закрепляли свое преимущество — 18:11, 25:17. Самым результативным в этой игре стал Аганиц с 5 баллами.
В укороченной пятой партии Эстония продолжила в том же составе. После ошибки Мякинена в атаке, наша сборная сделала комфортный задел 6:3, заставив финнов взять тайм-аут. После заработанного очка Таммемаа мы были впереди (9:5), но Финляндия сократила отрыв до двух очков (9:7), и французский тренер эстонской сборной — Седрик Энар — берет тайм-аут и пытается что-то поменять в игре своих подопечных. Вроде бы не помогает, но Финляндия сокращает отставание до 1 очка (11:10). Но две успешные атаки Теппана делают счет 13:10 и вот уже матч-болы, в которые уверенно реализуются — 15:13 в пятой партии и общая победа 3:2 по партиям.
Главный тренер сборной Эстонии Седрик Энар после игры сказал, что не может быть удовлетворен первыми двумя партиями, но вторая половина игры была уже более позитивной. "Сегодня было 2 разные игры. Мы понимаем, что игроки все еще находятся под нагрузками, но начало встречи было ужасным. К концу второй партии все стало налаживаться, и мы были более агрессивны. Прием не был не очень, но, по крайней мере, мы смогли надавить на них краями и, таким образом, дать нашему блоку и защите больше шансов. Последние три партии прошли нормально, мы нашли определенный ритм ", — резюмировал игру наставник.
”Я рад за Роба (Роберта Тяхта), потому что он чувствует себя все лучше и лучше на поле. И это одна из целей — помочь ему снова набрать форму после долгого перерыва. Я постоянно общался с ним во время игры, чтобы убедиться, что нагрузки не слишком велики. Вероятно, завтра у него будет еще отдых. Этот важный для команды игрок. Сегодня все было хорошо. Пока мы еще не набрали нужную форму, но мы движемся в правильном направлении и постепенно обретаем нужные кондиции”, — добавил тренер.
Финляндия уже сыграла свои первые игры в августе, когда на прошлой неделе она встречалась с Латвией в Риге. Финны выиграли первую и вторую игру — 3:0 и 3:2, проиграв третью — 0:3. Поскольку обе команды экспериментировали с составами, пока нельзя делать серьезные выводы из игры сборной Финляндии.
Ближайшие тренировочные матчи сборной Эстонии:
13 августа, 11:00, Эстония — Финляндия
26 августа, 16:00, Эстония — Испания
27 августа, 17:00, Эстония — Испания
28 августа, 16:00, Эстония — Испания
В рамках Чемпионата Европы по волейболу в Таллинне (группа D):
1 сентября, 19:00, Эстония — Латвия
4 сентября, 16:00, Эстония — Словакия
5 сентября, 16:00, Эстония — Германия
7 сентября, 20:00, Эстония — Хорватия
9 сентября, 20:00, Эстония — Франция
Более подробное расписание групп - ЗДЕСЬ.