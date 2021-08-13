Эстонская волейбольная сборная обыграла финнов в рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы

Игра 11 августа прошла без зрителей, в тренировочном режиме. Счет игры (3:2 по партиям) вполне отражает уровень соперников — и Эстония и Финляндия не относятся к грандам мирового волейбола. Но это крепкие, мастеровитые команды, которые могут сотворить сенсацию в любом матче турнира.

В первой партии преимуществом сразу же завладела Финляндия, уверенно поведя 7:4 и сохранив его до конца сета — 25:21. У наших стоит отметить подачу Таммемяэ, которая чуть не затащила эстонскую сборную в равную концовку, когда счет стал лишь 22:20 в пользу финнов. Лучшими по результативным баллам в первой партии были Хурт и Венно, набрав по 4 результативных балла.

Во второй партии успешные действия Венно и Тяхта в первой трети сета не позволили финнам опять уйти в комфортный отрыв, но это равенство оказалось иллюзорным и к середине сета Эстония проигрывала 11:14. Срочные замены не помогли — финны развили успех до 6 очков (14:20), но тут наша команда собралась и выдала прекрасный отрезок, сделав счет 23:24, явно заставив финскую команду занервничать. Однако партия осталась за Финляндией 25:23 и они повели 2:0.

В третьем сете ряд замен и нашедший свою игру лидер сборной Роберт Тяхт позволил нашей команде не сильно отстать к середине, чтобы опять не пришлось героически отыгрываться. Минус 2 (12:14) — почти ничто в современном волейболе и это подтвердилось сразу же — буквально через несколько розыгрышей счет был уже 18:16 в пользу более южной финно-угорской сборной. В итоге переломная партия была уверенно выиграна 25:19. Роберт Тяхт набрал за сет 7 очков.

В четвертой партии энергичный Тяхт продолжил играть на кураже, который помог Эстонии сразу же повести в счете (4:2). Удача была на нашей стороне, в середине игры хозяева площадки вели уже 15:10 и далее только закрепляли свое преимущество — 18:11, 25:17. Самым результативным в этой игре стал Аганиц с 5 баллами.