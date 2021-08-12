Новости Эстонии
12.08.2021, 21:06

Президент Кальюлайд пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва газа в Тарту

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Pressikonverents Kadrioru lossis 23.04.2019.
Pressikonverents Kadrioru lossis 23.04.2019.
Foto: Andres Putting
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим полицейским, медикам и спасателям во время взрыва газа в Тарту.

"Сегодняшний взрыв газа в Тарту показывает, как полиция, спасатели и врачи ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, — написала Кальюлайд у себя в Facebook.

Она пожелала раненым полицейским, спасателям и работникам скорой помощи, а также всем местным жителям скорейшего выздоровления.

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