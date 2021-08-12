12.08.2021, 21:06
Президент Кальюлайд пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва газа в Тарту(4)
Foto: Andres Putting
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим полицейским, медикам и спасателям во время взрыва газа в Тарту.
"Сегодняшний взрыв газа в Тарту показывает, как полиция, спасатели и врачи ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, — написала Кальюлайд у себя в Facebook.
Она пожелала раненым полицейским, спасателям и работникам скорой помощи, а также всем местным жителям скорейшего выздоровления.