Взрыв газа в Тарту: двое полицейских 23 и 25 лет получили тяжелые травмы, их состояние критическое

Лыунаский префект Валло Коппель говорит, что ежедневно возникают ситуации, когда полицейским приходится рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы помочь и защитить других.

"К сожалению, опасность, связанная с охраной правопорядка, настолько велика, что вы никогда не знаете заранее, какой проблемой может обернуться угрожающая жизни ситуация, когда вы идете помогать другим. Хотя в полицейской работе нет проблем или задач, которые можно было бы считать простыми или рутинными, невозможно предсказать все до конца", — говорит Коппель.

По его словам, сегодня была как раз такая ситуация, когда сотрудники полиции, спасатели и медики выехали на вызов о появлении запаха газа в одной квартире.

"Едва оперативники добрались до места происшествия, как произошел сильный взрыв, — рассказал Коппель. — В результате взрыва шесть человек получили серьезные ранения, пятеро — оперативники. Среди них были двое наших сотрудников: 23-летний и 25-летний полицейские, которые, к сожалению, получили очень серьезные травмы. Они находятся в очень тяжелом состоянии из-за обширных ожогов. Все остальные люди, пострадавшие в результате взрыва, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии".