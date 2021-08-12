ВИДЕО | Экс‑главу ”Открытой России” приговорили к 10,5 годам. Ее мужа — к 11, в суде он разнес клетку

Отбывание срока Лии Милушкиной отсрочили до 2024 года, передает Дождь.

После оглашения приговора Милушкин начал ломать скамейки в клетке для подсудимых, и заседание прервали.

Обвинение запрашивало для Милушкиной 12 лет колонии, для ее мужа — 16 лет строгого режима.

Активисты не признали вину. Их адвокаты настаивали на том, что доказательства им подбросили, а свидетели в суде отрицали свои показания о виновности Милушкиных.

Лию и Артема Милушкиных задержали в январе 2019 года. Месяцем ранее Милушкин рассказывал, что за ним следят сотрудники уголовного розыска. В начале ноября 2018 года люди в штатском задержали Милушкина по пути на митинг против коррупции и произвола полиции. Один из мужчин, по словам Милушкина, пригрозил подбросить ему наркотики.

По версии следствия, Милушкины якобы распространяли амфетамин в контейнерах из-под ”Киндер-сюрприза”, пишет ”Медуза” со ссылкой на обвинительное заключение. При этом на изъятых у активистов контейнерах не нашли их отпечатков, сообщила изданию адвокат Татьяна Мартынова.

Артему Милушкину также предъявили обвинение в поджогах шиномонтажа и кафе в Псковской области.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.