Опубликованы нововведения в организации работы образовательных учреждений. Условия соблюдения карантина для детей упрощены
С 1 сентября вакцинированные ученики общеобразовательных и профессиональных учебных заведений не должны будут оставаться в карантине после близкого контакта с заболевшим COVID-19. Не вакцинированные учащиеся, чтобы не соблюдать карантин, должны будут протестироваться. Тестирование будет проводиться в подходящей детям форме и, как правило, в школе.
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, целью изменений является позволить здоровым детям продолжить учебу в школе. ”Мы идем навстречу новому учебному году, взяв на вооружение принцип, что дома должны оставаться больные дети. Исследования подтвердили, что дети заболевают значительно реже взрослых, а заразившись, переносят болезнь дибо бессимптомно, либо в значительно более легкой форме и редко попадают в больницу. Для того, чтобы учебная работа не пострадала, были изменены условия определения близкоконтактных в учебных заведениях, а в новом учебном году близкоконтактных начнут тестировать”, — сказала она.
Нововведения в организации работы образовательных учреждений с 1 сентября:
- Полностью вакцинированные работники и учащиеся без признаков заболевания не должны оставаться на карантин после близкого контакта с заболевшим COVID-19.
- Подростки в возрасте 12–18 лет или те, кому 19 исполнится в течение начинающегося учебного года, не будучи вакцинированными, должны в случае близкого контакта сделать экспресс-тест, а затем, не раньше, чем через 72 часа, тест ПЦР. В случае, если результат теста будет отрицательным, соблюдать карантин не нужно. Тесты делаются в подходящей детям форме и, как правило, в школе.
- Если родитель, опекун или сам ученик не дают разрешения на тестирование, ученик должен остаться на карантин в общем порядке, поскольку иных способов убедиться в его незаразности нет.
- Если невакцинированный ученик имел близкий контакт с заболевшим вне учебного заведения, он должен будет вне зависимости от возраста соблюдать самоизоляцию в обычном порядке.
- При появлении любых симптомов заболевания всем, даже вакцинированным, необходимо оставаться дома и связаться со своим семейным врачом.
Министерство образования и науки в ближайшее время направит всем учебным заведениям инструкции, как организовать учебную работу в начинающемся учебном году.
Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee. Распоряжение и его перевод на русский язык будут опубликованы на сайте Riigi Teataja.