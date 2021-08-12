Опубликованы нововведения в организации работы образовательных учреждений. Условия соблюдения карантина для детей упрощены

С 1 сентября вакцинированные ученики общеобразовательных и профессиональных учебных заведений не должны будут оставаться в карантине после близкого контакта с заболевшим COVID-19. Не вакцинированные учащиеся, чтобы не соблюдать карантин, должны будут протестироваться. Тестирование будет проводиться в подходящей детям форме и, как правило, в школе.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, целью изменений является позволить здоровым детям продолжить учебу в школе. ”Мы идем навстречу новому учебному году, взяв на вооружение принцип, что дома должны оставаться больные дети. Исследования подтвердили, что дети заболевают значительно реже взрослых, а заразившись, переносят болезнь дибо бессимптомно, либо в значительно более легкой форме и редко попадают в больницу. Для того, чтобы учебная работа не пострадала, были изменены условия определения близкоконтактных в учебных заведениях, а в новом учебном году близкоконтактных начнут тестировать”, — сказала она.