Каллас: обезопасенная от COVID-19 рабочая среда обеспечит сохранение рабочих мест

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что эпидемия коронавируса обязывает как правительство, так и работодателей обеспечить по возможности безопасную рабочую среду, чтобы трудовая жизнь могла продолжаться в нормальном режиме. ”В Эстонии около 600 тысяч наемных работников, и мы знаем, что сейчас вирус распространяется в первую очередь среди трудоспособного населения. Мы в правительстве предприняли шаги для того, чтобы гарантировать безопасность людей в публичных местах, но в ситуации эпидемии крайне важно, чтобы и ходить на работу можно было по возможности безопасно как для самого человека, так и для его коллег и клиентов. Обезопасенная от COVID-19 рабочая среда поможет нам в условиях роста заражения защитить здоровье людей, сохранить рабочие места и предотвратить введение новых ограничений”.