Полиция будет проверять соблюдение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом

Таким образом у Департамента полиции и погранохраны возникнет дополнительная компетенция и полномочия проверять, например, соблюдение карантина и самоизоляции, а также других введенных правительством ограничений. По сути это означает продолжение прежней практики, при которой полиция помогает Департаменту здоровья в выполнении задач, связанных с государственным надзором.

Дата прекращения сотрудничества в настоящее время определена как конец бюджетного года, то есть 31 декабря 2021, также привлекать Департамент полиции и погранохраны не будут в том случае, если закончится режим чрезвычайной ситуации.

Hа утреннем заседании правительство одобрило выделение Министерству внутренних дел 1,69 миллиона евро, чтобы в том числе покрыть затраты, возникающие в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку в нему на сайте kriis.ee. Распоряжение и его перевод на русский язык также будут опубликованы на сайте Riigi Teataja.

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