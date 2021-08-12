Новости Эстонии
12.08.2021, 18:41

Полиция будет проверять соблюдение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом

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Hoolimata enam kui 700 koroonasurmast ei saa politsei Eestis maskikandmise nõude eirajaid trahvida. Nii kasutamegi politseinikke, kelle väljaõpe maksab 41 000 euro ringis ... tasuta maskide jagajatena.
Hoolimata enam kui 700 koroonasurmast ei saa politsei Eestis maskikandmise nõude eirajaid trahvida. Nii kasutamegi politseinikke, kelle väljaõpe maksab 41 000 euro ringis ... tasuta maskide jagajatena.
Foto: Andres Putting
Правительство одобрило распоряжение, которое позволит Департаменту полиции и погранохраны с 16 августа прийти на помощь Департаменту здоровья. Основания для этого дает чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, которую вчера объявил Департамент здоровья в связи с быстрым распространением штамма дельта.

Таким образом у Департамента полиции и погранохраны возникнет дополнительная компетенция и полномочия проверять, например, соблюдение карантина и самоизоляции, а также других введенных правительством ограничений. По сути это означает продолжение прежней практики, при которой полиция помогает Департаменту здоровья в выполнении задач, связанных с государственным надзором.

Дата прекращения сотрудничества в настоящее время определена как конец бюджетного года, то есть 31 декабря 2021, также привлекать Департамент полиции и погранохраны не будут в том случае, если закончится режим чрезвычайной ситуации.

Hа утреннем заседании правительство одобрило выделение Министерству внутренних дел 1,69 миллиона евро, чтобы в том числе покрыть затраты, возникающие в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку в нему на сайте kriis.ee. Распоряжение и его перевод на русский язык также будут опубликованы на сайте Riigi Teataja.

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