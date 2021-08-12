Скончался политический деятель Владимир Лебедев.

Владимир Лебедев когда-то был депутатом президиума Верховного Совета Эстонской ССР. 30 марта 1990 г. он проголосовал против принятия Декларации о государственном суверенитете Эстонии.

Координационный совет российских соотечественников Эстонии сообщил Baltija.eu, что Лебедев скончался 10 августа 2021 года от последствий инфаркта.

Лебедев Владимир Николаевич родился 10 июня 1952 года в Калининской области, Бологовский района, в поселке Выползово. В 1969 году окончил 4-ю среднюю школу в Тарту, затем получил высшее образование в Тартуском государственном университете и Латвийском государственном университете.

С 1976 года работал специалистом по инфотехнологиям в сфере строительства, мореходства и машиностроения. С 1982 года — инспектор Комитета народного контроля. Курировал городское строительство, жилищно-коммунальное хозяйство города Таллина, бюро жалоб населения. В 1984 году перешел на работу в Таллинский горисполком на должность начальника Управления статистики города Таллина.

В 1989 году, после начала “поющей революции” и реализации принципа “приоритета коренной нации”, был выбран (тогда была модной горбачевская идея выборов руководителя коллективом работников) директором эстонского филиала СПКБ систем управления. С 1990 по 1992 гг. депутат, член Президиума Верховного Совета Эстонской ССР/Эстонской Республики от избирательного союза, куда входили Объединенный Совет Трудовых Коллективов (ОСТК), “Интердвижение”, Компартия Эстонии (на платформе КПСС), Республиканский забастовочный комитет. Член депутатской фракции “За равные права”.

С 1993 года — руководитель Русского Социального Фонда, с 1994 — директор НКО “Юридический центр РСФ”. В середине 90-х, РСФ отправил в Москву учиться 40 выпускников русских школ Эстонии на специальности: юриспруденция, журналистика и экономика. Ребята учились бесплатно и получали стипендию мэрии Москвы.