12.08.2021, 17:59
Взрыв газа в жилом доме в Тарту: пострадали девять человек, шестеро — тяжело(7)
Foto: Argo Ingver
В 13:44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из одной квартиры в Тарту в многоквартирном жилом доме доносится запах газа. Поскольку по предварительной информации в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, то на место происшествия помимо спасателей выехали также полиция и врачи.
Прибывшие на место спасатели начали проверку, как в 13.56 произошел взрыв. Пострадали девять человек. Двое пострадавших спасателей, двое полицейских и водитель скорой помощи были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Мужчина, который в момент взрыва находился в квартире, тоже получил серьезные травмы, он находится в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь трем жителям на месте.
Дополняется.