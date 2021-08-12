Взрыв газа в жилом доме в Тарту: пострадали девять человек, шестеро — тяжело

Прибывшие на место спасатели начали проверку, как в 13.56 произошел взрыв. Пострадали девять человек. Двое пострадавших спасателей, двое полицейских и водитель скорой помощи были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Мужчина, который в момент взрыва находился в квартире, тоже получил серьезные травмы, он находится в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь трем жителям на месте.