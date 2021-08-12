Взрыв газа в жилом доме в Тарту: пострадали девять человек, шестеро — тяжело(35)
Прибывшие на место спасатели начали проверку, как в 13.56 произошел взрыв. Пострадали девять человек. Двое пострадавших спасателей, двое полицейских и водитель скорой помощи были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Мужчина, который в момент взрыва находился в квартире, тоже получил серьезные травмы, он находится в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь трем жителям на месте.
Помимо тушения пожара, спасатели проинспектировали все здания, пострадавшие от взрыва, где никакой дополнительной опасности выявлено не было. Участок между улицами Пярна и Раатусе по-прежнему закрыт для движения транспорта. Спасатели просят участников дорожного движения выполнять указания полиции. Для жителей многоквартирных домов предоставлено временное жилье Тартуской городской управой в общежитии Тартуского центра профессионального образования.
Ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя говорит, что для выяснения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.
На основании собранных, прокуратура полагает, что взрыв был произведен преднамеренно.