Прощание с поэтом и переводчиком Яаном Каплински состоится в воскресенье

После прощания с усопшим будет отслужена католическая месса.

Как сообщила семья ушедшего из жизни литературного деятеля, в связи с эпидемиологической обстановкой в церковь допустят только вакцинированных от COVID-19, переболевших или имеющих на руках действующий отрицательный тест.

Близкие усопшего просят венки и большие букеты не приносить.

Семья также высказала пожелание: "Поскольку сердце Яана в последнее время очень болело за судьбу эстонских приц, то желающие могут вместо цветов сделать пожертвование на счет Эстонского орнитологического общества EE851010220016766014 (SEB) или EE252200221023728517 (Swedbank)”.