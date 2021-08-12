"Я приехал в Эстонию, имея 300 евро и ручную кладь": автор популярного YouTube-канала ответил на вопросы о переезде

"В этом выпуске поговорим про переезд в Эстонию, работу и востребованные специальности, здравоохранение, больницы, мой опыт и любимые места в Таллинне. Кроме того, проговорим и про эстонскую кухню. Отвечу на вопрос о том, где лучше проводить отпуск в Эстонии осенью: и расскажу про интервью с эстонцами" — пишет Юлиус в описании к ролику.

Автор также подчеркивает, что такая рубрика на канале — чистый эксперимент. Поэтому будут ли и дальше выходить видео в формате "вопрос-ответ" — зависит от аудитории.

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