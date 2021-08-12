Полиция разом поймала двух нарушителей. Один из них — пьяный водитель, который неправильно понял сигнал и остановился

Полицейский патруль остановил в Виймси превысившую скорость машину, но водитель, ехавший перед ним, неправильно понял сигнал и также остановился.

При разговоре с водителем выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Разумеется, на этом его поездка за рулем автомобиля закончилась, и одновременно были устранены два опасных для дорожного движения действия.

По объяснению водителя, он распивал спиртное с другом, когда возникла необходимость сесть за руль, и воспользовался наиболее выгодным, по его мнению, способом — арендованным автомобилем. "Спасайте жизни близких вам людей — не пускайте за руль пьяного!" — призывает полиция.

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