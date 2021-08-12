ФОТО и ВИДЕО | В жилом доме в Тарту прогремел взрыв. Пострадали пятеро сотрудников оперативных служб и житель дома

Сразу же после взрыва собеседник Delfi рассказал, что к месту происшествия поехали пять карет скорой помощи.

Как сообщили спасатели, в 13.56 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Яама произошел взрыв газа. По предварительной информации пострадали пять прибывших на место сотрудников оперативных служб, а также один житель дома.

В 13.44 в Центр тревоги сообщили, что одной из квартир чувствуется запах газа, а дверь не открывают. Прибывшие на место спасатели стали проверять обстановку, как в 13.56 прогремел взрыв, в результате чего пострадали шесть человек. В числе пострадавших два спасателя, два полицейских, один медик и вышедший из соседней квартиры житель.

В результате взрыва разбились окна дома, взрыв был настолько сильным, что разбились также некоторые окна близлежащих здений.

В квартире, где произошел взрыв, возник пожар, который был локализован к 14.30.

Спасатели проверяют все пострадавшие от взрыва соседние здания не предмет их безопасности. Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыты, транспорт направлен в объезд.