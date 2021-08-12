Сборная Казахстана едет в Литву за титулом
Казахстан едва ли можно причислить к безоговорочным фаворитам чемпионата мира, но статус «темной лошадки» команда бразильского специалиста Рикардо Кака может получить вполне заслуженно. На групповом этапе Казахстан встретится с хозяйкой турнира Литвой, а также со сборными Коста-Рики и Венесуэлы.
К важнейшему турниру этого года сборная Казахстана готовится в следующем составе:
Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - «Кайрат»), Рауан Атантаев («Атырау»).
Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все - «Кайрат»), Азат Валиуллин («Ухта», Россия), Арнольд Кнауб, Нурбек Карагулов (оба - «Актобе»), Болат Сарбасов, Жомарт Токаев (оба - «Атырау»), Турехан Досов («Байтерек»), Агедиль Мадияров («Липецк», Россия).
Перед стартом тренировочного сбора Рикардо Кака обратился к своим подопечным с приветственной речью: «Очень рад вас видеть, также рад, что мы начинаем подготовку к чемпионату мира. Всем добро пожаловать в нашу семью. Тренерский штаб желает вам, прежде всего, здоровья, и чтобы этот месяц, который у нас есть, мы использовали максимально, и подготовились психологически, технически, физически. Желаю вам хороших сборов, чтобы вы смогли проявить себя и поехать на чемпионат мира. Что касается капитанской повязки, ничего у нас не изменилось. Игита – наш капитан»
Сам же опытнейший бразилец с казахстанским паспортом Игита заявил, что с нетерпением ждёт старта чемпионата: «На чемпионат мира приедут лучшие команды с каждого континента. Я уже однажды принимал участие в мировом первенстве и знаю, как он проходит, как там тяжело играть, поэтому я очень ждал этого момента. Мы должны были играть год назад, но в прошлом году чемпионат не состоялся из-за пандемии, но наконец-то это время пришло. Считаю, что на турнире мы будем сильны, так как уже давно играем вместе, по-моему, это большой плюс, когда все друг друга знают долгое время. Так что мы будем готовы к любому сопернику и не боимся никого. В течение первых двух недель сборов нам будет немножко тяжело после двухмесячного отпуска, но затем мы войдём в ритм и подойдём к старту турнира максимально готовыми».