Сборная Казахстана едет в Литву за титулом

Перед стартом тренировочного сбора Рикардо Кака обратился к своим подопечным с приветственной речью: «Очень рад вас видеть, также рад, что мы начинаем подготовку к чемпионату мира. Всем добро пожаловать в нашу семью. Тренерский штаб желает вам, прежде всего, здоровья, и чтобы этот месяц, который у нас есть, мы использовали максимально, и подготовились психологически, технически, физически. Желаю вам хороших сборов, чтобы вы смогли проявить себя и поехать на чемпионат мира. Что касается капитанской повязки, ничего у нас не изменилось. Игита – наш капитан»

Сам же опытнейший бразилец с казахстанским паспортом Игита заявил, что с нетерпением ждёт старта чемпионата: «На чемпионат мира приедут лучшие команды с каждого континента. Я уже однажды принимал участие в мировом первенстве и знаю, как он проходит, как там тяжело играть, поэтому я очень ждал этого момента. Мы должны были играть год назад, но в прошлом году чемпионат не состоялся из-за пандемии, но наконец-то это время пришло. Считаю, что на турнире мы будем сильны, так как уже давно играем вместе, по-моему, это большой плюс, когда все друг друга знают долгое время. Так что мы будем готовы к любому сопернику и не боимся никого. В течение первых двух недель сборов нам будет немножко тяжело после двухмесячного отпуска, но затем мы войдём в ритм и подойдём к старту турнира максимально готовыми».