Prisma откроет магазин в Маарду
Совсем скоро будут открыты супермаркеты Tiskre Prisma и Linnamäe Prisma, а в следующем году — Maardu Prisma, Roo Prisma, Saue Prisma и Rapla Prisma. ”Как и другие магазины Prisma, Maardu Prisma будет предлагать клиентам очень широкий ассортимент. В магазине запланирована и зона Food Market, где можно будет приобрести свежее мясо и рыбу, а также свежие кулинарные изделия. Открыв новый магазин Prisma в Маарду, мы создадим более 20 новых рабочих мест”, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.
Prisma надеется на то, что местные жители проявят активность, высказав мнение относительно выбора товаров и своих предпочтений. На сайте Prisma все клиенты могут выразить свои пожелания относительно ассортимента Maardu Prisma. ”Мы стремимся предложить наилучшую среду для повседневных покупок, это касается и выбора, и качества, и цены”, — подчеркнул Кильпия.
Строительство двухэтажного здания начнется уже в августе, оно будет готово осенью следующего года. Общая площадь магазина составит 1650 м2, из которых площадь Prisma составит 1450 м2. Общий объем инвестиций в новый магазин составляет около 4,5 миллиона евро. Застройщиком является фирма Capital Mill.
”Долгожданный магазин Prisma будет располагаться в Маарду в отличном месте в центре города. Клиенты смогут с удобством добраться до него как пешком, так и на автомобиле”, — сообщил руководитель строительных работ Сильвер Неэмело.
Здание спроектировано в соответствии со стандартами класса энергопотребления А.
Для Prisma очень важно, чтобы деятельность как можно меньше воздействовала на окружающую среду, это было учтено при проектировании и строительстве Maardu Prisma.
К примеру, для освещения магазина будут использоваться только LED-светильники, а остаточное тепло технологических систем будет направлено на отопление здания. Холодильная система магазина работает на базе СО2, это предотвращает выделение вредных газов. Около магазина будет находиться пункт зарядки для электромобилей.
Prisma Peremarket AS ведет деятельность в Эстонии с 2000 года. В Таллинне, Тарту и Нарве у сети в целом девять магазинов, обеспечивающих вместе с подразделением поддержки работой почти 900 человек.
Prisma Peremarket принадлежит торговому концерну S-Grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.