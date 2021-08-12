В портовой зоне Таллинна начинается строительство пешеходно-велосипедной дорожки, соединяющей три района

По словам вице-мэра Андрея Новикова, строительство новой пешеходно-велосипедной дорожки является важным шагом на пути к созданию единой сети велодорожек в центре города.

”Новый отрезок соединит велодорожки Пыхья-Таллинна, Кесклинна и Пирита. Дорожка проляжет по пешеходному мосту, строящемуся на территории Таллиннского порта, и, в итоге, станет променадом, простирающимся от пиритаского мола до Ноблесснера”, — сказал Новиков, добавив, что это облегчит доступ в портовую зону пользователей средств индивидуальной мобильности.

В ходе работ будет выделено уличное пространство для движения пешеходов и средств индивидуальной мобильности на улицах Садама и Лоотси. Будет построено или реконструировано уличное освещение, перенесены инженерные сети, восстановлено дорожное покрытие, разработан ландшафтный дизайн, выполнены работы по озеленению и установлены средства организации дорожного движения.

Срок сдачи пешеходно-велосипедной дорожки — декабрь 2021 года. Заказчик: Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы выполняет AS TREF Nord. Договорная стоимость работ — 1,6 млн евро.

Участников движения просят следить за временными знаками.