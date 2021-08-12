СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: шесть шагов, чтобы защитить себя от издевательств в соцcетях

Может случиться, что вы осознаете: забавное высказывание способно принести другому огромную боль. Это просто особенность общения в социальных сетях, которую мы должны учитывать и всегда думать, прежде чем добавлять комментарий.

Очевидно, не всегда основная цель автора – так уж сильно вас оскорбить, скорее произвести впечатление на других или привлечь их внимание своим замечанием. Так что комментатору стоит не раз подумать над каждым своим словом. Никогда не знаешь, когда комментарий, написанный просто для развлечения или ради внимания, ударит по чьей-то самой большой слабости или неуверенности.

По возможности держитесь подальше от всех видов анонимных аккаунтов, а если заметите что-нибудь подозрительное или неэтичное, сообщайте администраторам!

Если заглянуть за комментарии или изучить профили придирчивых комментаторов, картина складывается обычно довольно односторонняя. Большинство недоброжелательных комментаторов сохраняют приватность своих аккаунтов. Авторы особо дерзких и злобных комментариев следят за тем, чтобы профиль был максимально анонимным – ни их настоящее имя, ни фото там не встречаются. Щелкнув на ник и внимательно изучив аккаунт, часто бывает трудно сказать, какого пола или возраста человек. Так что обиженный долго не может понять, был ли ядовитый комментарий написан на самом деле хорошим знакомым под псевдонимом или владельцем совершенно постороннего профиля.

- Она такая страшная, а ты еще хуже.

- На***я ты делаешь эти упражнения, если двигаться не можешь?

Мы проводили там около трех-четырех часов в неделю. За это время нам удалось найти немало позитива под постами молодых людей Эстонии – много взаимных похвал и ободряющих комментариев. К сожалению, среди них выделялись десятки ехидных комментариев, многие из которых невозможно опубликовать. Вот некоторые выдержки из комментариев без изменений.

Мы решили провести небольшой эксперимент на платформе социальной сети TикТок, чтобы увидеть собственными глазами, встречаются ли там и как часто случаи кибертравли.

Кроме того, не забывайте, что любые комментарии, изображения или другая информация, которую вы выставляете, могут в том или ином случае продолжать ходить в интернете и позднее доставлять вам раздражение или негодование.

Просить помощи и совета – это окей

Если вы попали в сложную, неловкую или опасную ситуацию в сети, просить помощи и совета – это нормально! Самостоятельно справляться и разруливать ситуации – полезный навык, но не следует забывать, что если ситуация выходит из-под контроля, все-таки разумнее обратиться за помощью к специалистам.

Что происходит, например, когда травля в интернете становится системной – тянется уже долго и не похоже, что скоро закончится? Что мы можем сделать, чтобы держать подальше сетевых обидчиков? Чего точно делать не стоит?

Советуют веб-констебли Яна Фролова-Алферьев и Кармен Рауд.

1. Не отвечайте. Если кто-то пытается вас оскорбить, не поддавайтесь на провокации, то есть не отвечайте.

2. Сохраните все оскорбления как доказательства. Затем заблокируйте обидчика и сообщите о нем модераторам, чтобы администраторы этой среды могли удалить или забанить аккаунт обидчика.

3. Обязательно поговорите со своими родителями о том, что произошло, и вместе решите, как действовать дальше. Формы травли бывают разные, и случается, что конфликт, возникающий в реальной жизни, кто-то решается разрулить в интернете. Здесь могут помочь родители, школа, психолог, детский сад и другие.

4. Сделайте свой аккаунт приватным и выберите из списка друзей, кому показывать сообщения. Преследователи в интернете часто прячутся за анонимностью, но интернет предоставляет возможности и тем, кого травят.

Например, можно сделать свою учетную запись приватной, чтобы посторонние не могли видеть или комментировать ваши сообщения. Можно также выбрать из списка друзей, кому именно показывать сообщения. Эти настройки занимают больше времени, но в долгосрочной перспективе все-таки могут защитить автора поста.

5. Если нужно, на время закройте свой аккаунт. Если издевательства длились долго, стоит подумать о временном закрытии аккаунта. Или сделать его настолько приватным, чтобы вы могли общаться только со своими настоящими друзьями. Если обидчик, например, из вашей школы или одноклассник, нужно обязательно пообщаться как с учителями, так и с его родителями.

Издевательства накладывают свой отпечаток на психику ребенка, и всегда стоит выяснить, не хочет ли ребенок поговорить со специалистом один на один.

6. Не отвечайте таким же образом тому, кто вас преследует, то есть не начинайте так же его травить. Например, в ТикТокe создатели контента с большой аудиторией прямо заявили в своих видео, что они не потерпят неуважительного поведения на своей странице.

Другими словами, неприятная ситуация должна быть четко оговорена, но при этом максимально нейтрально.

Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи