Семейные модели в выборе карьеры
Молодые люди, начинающие свою жизнь, кажется, точно знают себя и очевидно уверены в себе, но на самом деле как никогда нуждаются в поддержке близких. Иногда она есть. Иногда ее нет. Что приносит влияние дома? Это непредсказуемо. Иногда помогает расправить крылья, а иногда легкими поглаживаниями прижимает чуть ближе к земле.
Но результаты предсказать невозможно. Побуждаешь молодого человека быть более предприимчивым — он может многого добиться и вечно вас благодарить. Или наоборот — радоваться, что в каких-то моментах удалось уберечься от влияния. Но может быть и наоборот: что ни привносишь в жизнь молодого человека, все становится обременительным балластом, и ему приходится тратить много энергии, чтобы избавиться от него.
Несбывшаяся мечта отца
Пауль, сейчас отец двоих взрослых детей, рассказывает о своем опыте: ”Я долго в душе мечтал о своем бизнесе, но так и не собрался. Конечно, я хотел, чтобы мои дети хотя бы задумывались о предпринимательстве. У меня есть сын и дочь, я предлагал поддержать их обоих стартовым капиталом, советом и силами, лишь бы начали. Дочка меня послала — она коммерцией не интересуется, свободное творчество интереснее… Принуждать нельзя, хотя, как по мне, она просто порхала с цветка на цветок, ни на чем толком не сосредотачиваясь. Сын был более деловит, сразу предложил идею и приготовился работать. Я был очень горд: ”Мы, мужчины…”. Не понимал, почему жена была на стороне дочери.
Прошло 15 лет. Сейчас ситуация такая: сын уехал из Эстонии после банкротства. У дочери своя фирма, там я ничего не понимаю, однако несмотря на кризисные времена она год за годом остается прибыльной, и другие обращаются к ней за советом. Я не очень популярен у своих детей. Дочку я давно разобидел, а сын считает: в том, что пошло не так в его жизни, главный виновник — я…”
Пирет, жена Пауля, хорошо ладит с обоими детьми и считает, что ошибка возникла из-за ожиданий, связанных с гендерными ролями: ”Наш сын любил дом и друзей, поесть, пропустить рюмочку… Веселый парень, которому мир документов и счетов не подходил, а хорошие отношения казались дороже прибыли. А дочери нужно было время, чтобы в юности реализовать свою богемную натуру, набраться опыта и затем серьезно сосредоточиться на работе. Я люблю их обоих такими, какие они есть, и ничего не хочу больше, лишь бы они были счастливы…”.
Детям — идти своим путем…
Психолог Эллу Эйк видела несбывшиеся мечты многих родителей и подтверждает, что проживание их в детях не делает счастливым ни старшее, ни молодое поколение.
Когда ребенку исполняется 18 лет, он первым делом продает пианино и удирает подальше от родителей...”
Эйк также убедилась, что привести к проблемам между поколениями могут различия в уровне образования: ”Есть семьи, где родители не получили высшего образования и ожидают, что ребенок обязан этого добиться, хоть тресни! Однако если подрастающий молодой человек трудолюбив и сноровист, но не обладает академическим складом ума, исполнить желание родителей довольно сложно.
Но может случиться и наоборот. Например, мама и бабушка всю жизнь были швеями, а дочь хочет получить высшее образование. Горечь возникает легко, и иногда ее невозможно скрыть: старшее поколение начинает чувствовать, что они сами и их жизнь недостаточно хороши для ребенка…
Еще более сложной ситуация становится, когда вся семья занимается, например, производством, а один из молодых решает, что хочет делать что-то другое. Если это нечто креативное, красочное и цветистое, легко может возникнуть непонимание и даже осуждение. Сына обвиняют в недостатке мужественности и, возможно, низких заработках, а дочь может получить еще более деструктивную оценку — вроде ”порхание по жизни””.
Эллу Эйк вспоминает, что сто лет назад, между двумя мировыми войнами, такое отношение было и в Эстонии — например, многие считали, что ”вертеть попой на сцене” их детям не годится.
Эллу Эйк. Фото: Тийт Блаат
”Оглядываясь назад: бабушка была права…”
Вийвика (38) в школьные годы планировала стать учителем. Этим же делом занимались ее мама и одна из близких родственниц. А девочка любила школу и учебу, но хотела их немного изменить и очень интересовалась в то время идеями Рудольфа Штайнера и Вальдорф-педагогикой.
”Для меня учительство было чем-то настолько естественным, что я и представить себе не могла ничего другого в жизни, — вспоминает она. — Но когда моя бабушка сказала: ”Сразу ищи заодно богатого мужа, на зарплату учителя семью не прокормишь”, я была возмущена и какое-то время дулась на бабушку. Вроде: ”В каком смысле! Сколько же нужно этой семье, что стабильной зарплаты на нее не хватит…”.
Но случилось так, что дорога в университет Вийвике оказалась внезапно закрыта, пришлось пойти работать. Трудовая жизнь, в свою очередь, развивалась так, что она все активнее увлекалась бухгалтерским учетом, больше узнавала о школе и жизни — и теперь занимается налоговым консультированием.
”Бабушка давно умерла, но я ей очень благодарна, — говорит теперь Вийвика. — Антропософия по-прежнему остается моей большой любовью и хобби, она пригодилась, и когда я воспитывала детей, и когда занималась садоводством, но моя работа мне тоже интересна. Она и оказалась для меня основной частью семейного заработка, и я очень рада, что жизнь моя пошла по пути, предложенному бабушкой”.
Масса возможностей
Эллу Эйк отмечает, что современные возможности обучения гораздо более разнообразны, чем в прошлом: ”Границы высшего образования и обладания степенями тоже стали размытыми. Можно стать бакалавром по одной специальности, магистром — по другой и еще учиться без отрыва от работы вообще по смежным специальностям. Иногда человек сначала получает профессиональное образование, затем высшее, а бывает и наоборот”.
Как психолог она напоминает молодым людям, что при принятии решений полезно советоваться и с родителями, и с консультантами, но окончательное решение следует принимать таким образом, чтобы профессия была интересна, и чтобы работа не вызывала отторжения. ”Навязанные решения не сделают вас счастливыми”, — подчеркивает она.
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи
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