Семейные модели в выборе карьеры

Молодые люди, начинающие свою жизнь, кажется, точно знают себя и очевидно уверены в себе, но на самом деле как никогда нуждаются в поддержке близких. Иногда она есть. Иногда ее нет. Что приносит влияние дома? Это непредсказуемо. Иногда помогает расправить крылья, а иногда легкими поглаживаниями прижимает чуть ближе к земле.

Но результаты предсказать невозможно. Побуждаешь молодого человека быть более предприимчивым — он может многого добиться и вечно вас благодарить. Или наоборот — радоваться, что в каких-то моментах удалось уберечься от влияния. Но может быть и наоборот: что ни привносишь в жизнь молодого человека, все становится обременительным балластом, и ему приходится тратить много энергии, чтобы избавиться от него.

Несбывшаяся мечта отца

Пауль, сейчас отец двоих взрослых детей, рассказывает о своем опыте: ”Я долго в душе мечтал о своем бизнесе, но так и не собрался. Конечно, я хотел, чтобы мои дети хотя бы задумывались о предпринимательстве. У меня есть сын и дочь, я предлагал поддержать их обоих стартовым капиталом, советом и силами, лишь бы начали. Дочка меня послала — она коммерцией не интересуется, свободное творчество интереснее… Принуждать нельзя, хотя, как по мне, она просто порхала с цветка на цветок, ни на чем толком не сосредотачиваясь. Сын был более деловит, сразу предложил идею и приготовился работать. Я был очень горд: ”Мы, мужчины…”. Не понимал, почему жена была на стороне дочери.

Прошло 15 лет. Сейчас ситуация такая: сын уехал из Эстонии после банкротства. У дочери своя фирма, там я ничего не понимаю, однако несмотря на кризисные времена она год за годом остается прибыльной, и другие обращаются к ней за советом. Я не очень популярен у своих детей. Дочку я давно разобидел, а сын считает: в том, что пошло не так в его жизни, главный виновник — я…”