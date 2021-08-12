12.08.2021, 12:27
ВИДЕО | Бывает же такое! В торговом зале магазина Rimi забил фонтан
После прошедшего вчера в Тарту сильного ливня в магазине Rebase Rimi можно было наблюдать крайне странную картину: посреди торгового зала забил фонтан. Для устранения последствий непогоды пришлось на несколько часов магазин закрыть.
Неприятность произошла примерно в 15.30. "Не скажу, что покупатели были в панике, скорее пришлось кое-кого убеждать, что покупки делать больше нельзя", - рассказал о случившемся работник Rebase Rimi
Из-за появления самопроизвольного фонтана магазин пришлось закрыть на четыре часа.
"По всей видимости, дело в том, что канализация не справилась со столь большим количеством осадков", - прокомментировала инцидент пресс-секретарь Рими Катрин Батс и добавила, что технический отдел торговой сети выясняет детали.
О сумме ущерба на данный момент говорить пока рано.