ВИДЕО | Бывает же такое! В торговом зале магазина Rimi забил фонтан

Неприятность произошла примерно в 15.30. "Не скажу, что покупатели были в панике, скорее пришлось кое-кого убеждать, что покупки делать больше нельзя", - рассказал о случившемся работник Rebase Rimi

Из-за появления самопроизвольного фонтана магазин пришлось закрыть на четыре часа.

"По всей видимости, дело в том, что канализация не справилась со столь большим количеством осадков", - прокомментировала инцидент пресс-секретарь Рими Катрин Батс и добавила, что технический отдел торговой сети выясняет детали.

О сумме ущерба на данный момент говорить пока рано.