Амани Кийвикас: «мы стали чужими» – это предлог, а не причина

- Что нужно для счастливых отношений?

- Доверять и уважать друг друга.

- Сколько ты знаешь молодых людей, которые сегодня в постоянных отношениях?

- Я знаю таких, которые вместе уже довольно долго, но их не так уж много. Честно говоря, мне кажется, что сегодня современной молодежи (я и сама такая была) не хватает смелости или желания связываться с кем-то надолго. Они хотят быть свободными и независимыми, и их нельзя винить, потому что, в конце концов, каждый должен делать свой собственный выбор, исходя из того, чего он хочет.

- Как ты думаешь, в чем основные причины расставаний?

- Я думаю, что причина номер один – это, безусловно, недостаток доверия и чрезмерное ограничение другого человека, когда вторая сторона начинает говорить, что можно делать, а что нельзя. Важно установить границы, приемлемые для обоих, и заключить соглашения, которые устраивают обоих.

- Все больше и больше слышится «мы расстались» как причина разлуки. Как этого избежать?

- Не подчеркивать это «мы разошлись»: я думаю, это скорее повод сказать, что у людей больше нет той близости, какая была раньше. Всегда есть возможность попробовать проверить свои отношения, когда пара делает вместе что-то новое и захватывающее, способное снова зажечь потухшее пламя.

- Многие говорят, что не знают, кто тот подходящий человек, чтобы быть с ним вместе. Как его узнать?

- Осмелюсь сказать, что это приходит со временем и опытом. Если бы мы все с самого начала знали, что вот мистер «тот самый» или мисс «та самая», на этой планете была бы вообще идеальная жизнь. С человеком обязательно должно быть хорошо и безопасно. Чтобы вы чувствовали себя любимым!

- Как успешно справляться с конфликтами?

- Каждую небольшую проблему или инцидент в паре необходимо четко обсудить и проговорить. Общение имеет решающее значение, потому что никто не понимает человека изнутри и того, что он думает.

- Какие личные качества ты ценишь в партнере?

- Заботу и то, как он заставляет меня почувствовать себя любимой.

- Чему тебя научили отношения?