12.08.2021, 11:50
ФОТО И ВИДЕО | BMW попал в аварию и развалился(22)
Центр тревоги получил сегодня утром сообщение о ДТП на Сааремаа, в котором тяжело пострадал человек.
В четверг рано утром (4.49) на 11-м километре шоссе Кяэсла — Карала — Лоона (село Вийду, Сааремаа) вылетел с трассы автомобиль BMW. По словам начальника отдела полиции Курессааре Матиса Сикка, на пологом повороте машина отклонилась влево и врезалась в дерево.
В результате столкновения автомобиль развалился на части. В BMW находился только водитель — 28-летний мужчина, который смог самостоятельно вызвать себе помощь, но вызволять его из кузова машины пришлось с помощью спасателей.
Скорая увезла получившего тяжелые травмы мужчину в больницу. Вероятная причина ДТП — превышение скорости, но точные обстоятельства аварии выясняются.